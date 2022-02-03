АНКАРА, 3 фев — ПРАЙМ. Инфляция в Турции в январе ускорилась до 48,69% с 36,08% в декабре прошлого года, сообщает Институт статистики страны. В Турции спрогнозировали пик инфляции

В прошлом году годовая инфляция в Турции на фоне колебаний курса лиры ускорилась до 36,08%. Падение национальной валюты усилилось на фоне нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка.

По словам министра казначейства и финансов Турции Нуреддина Небати, инфляция достигнет своего пика в апреле, но показатель будет ниже 50%.