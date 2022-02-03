Инфляция в Турции в годовом выражении ускорилась в январе до 48,7%
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АНКАРА, 3 фев — ПРАЙМ. Инфляция в Турции в январе ускорилась до 48,69% с 36,08% в декабре прошлого года, сообщает Институт статистики страны.
В прошлом году годовая инфляция в Турции на фоне колебаний курса лиры ускорилась до 36,08%. Падение национальной валюты усилилось на фоне нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка.
По словам министра казначейства и финансов Турции Нуреддина Небати, инфляция достигнет своего пика в апреле, но показатель будет ниже 50%.
https://1prime.ru/world/20220203/835968176.html
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