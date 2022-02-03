Банк Англии понизил прогноз роста ВВП Великобритании
Банк Англии понизил прогноз роста ВВП Британии в 2022 году до 3,75%, инфляции - повысил до 5,75%
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Банк Англии по итогам заседания в четверг понизил прогноз роста экономики страны на начавшийся год до 3,75% с ноябрьской оценки в 5%, сообщается в докладе регулятора.
Прогноз роста ВВП Великобритании в 2023 году центробанк также понизил — до 1,25% с прежних 1,5%.
Причиной замедления темпов роста экономики страны центробанк называет замедление темпов увеличения совокупного спроса.
В то же время Банк Англии повысил прогноз по инфляции в Великобритании на 2022 год до 5,75% с ранее прогнозировавшихся 3,5%, следует из пресс-релиза регулятора. Прогноз по инфляции на 2023 год был повышен до 2,5% с 2,25%.
По итогам 2021 года Банк Англии зафиксировал инфляцию в Великобритании в 5%.
https://1prime.ru/world/20220203/835972435.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.