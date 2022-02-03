МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Банк Англии по итогам заседания в четверг понизил прогноз роста экономики страны на начавшийся год до 3,75% с ноябрьской оценки в 5%, сообщается в докладе регулятора. Банк Англии повысил учетную ставку до 0,5%

Прогноз роста ВВП Великобритании в 2023 году центробанк также понизил — до 1,25% с прежних 1,5%.

Причиной замедления темпов роста экономики страны центробанк называет замедление темпов увеличения совокупного спроса.

В то же время Банк Англии повысил прогноз по инфляции в Великобритании на 2022 год до 5,75% с ранее прогнозировавшихся 3,5%, следует из пресс-релиза регулятора. Прогноз по инфляции на 2023 год был повышен до 2,5% с 2,25%.

По итогам 2021 года Банк Англии зафиксировал инфляцию в Великобритании в 5%.