МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, следует из пресс-релиза регулятора. Банк Англии повысил учетную ставку до 0,5%

На нулевой отметке базовая ставка находится с марта 2016 года.

"Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальным кредитам и по депозитам останутся неизменными на уровне 0,00%, 0,25% и минус 0,5% соответственно. Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на их нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не будет ожидаться на уровне 2%… до конца прогнозного периода", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ставка будет сохраняться на прежнем уровне и во время "переходного периода", который характеризуется инфляцией выше целевого уровня регулятора. В начале июля прошлого года ЕЦБ скорректировал свою среднесрочную цель по инфляции до ровно 2% с прежней формулировки "чуть ниже 2%".

Кроме того, ЕЦБ сообщил, что в первом квартале 2022 года будет проводить выкуп чистых активов в рамках PEPP медленнее, чем в предыдущем квартале. Планируется, что программа завершится к концу марта 2022 года.