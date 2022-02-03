МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Аргентина и Россия могли бы сотрудничать в сферах энергетики, газа, а также в области строительства железных дорог и поездов, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес. Путин оценил темпы экономического сотрудничества России и Аргентины

"Интересны и новые технологии в энергетической сфере, такие, как солнечная энергия и энергия ветра", — сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российский лидер в свою очередь отметил, что странам предстоит многое сделать для продвижения торгово-экономического сотрудничества, но темп для работы набран хороший.