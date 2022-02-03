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В Аргентине назвали возможные направления сотрудничества с Россией
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Аргентина и Россия могли бы сотрудничать в сферах энергетики, газа, а также в области строительства железных дорог и поездов, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес... ПРАЙМ, 03.02.2022
экономика, мировая экономика, новости, россия, аргентина, энергетика, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Аргентина и Россия могли бы сотрудничать в сферах энергетики, газа, а также в области строительства железных дорог и поездов, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.
"Интересны и новые технологии в энергетической сфере, такие, как солнечная энергия и энергия ветра", — сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Российский лидер в свою очередь отметил, что странам предстоит многое сделать для продвижения торгово-экономического сотрудничества, но темп для работы набран хороший.