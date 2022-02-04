МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Чистый приток в инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 2 февраля составил 10 миллионов долларов против оттока в 20 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. Назван самый убыточный банк России в 2021 году

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые притоки в размере 10 миллионов долларов против оттока в 20 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.