EFPR зафиксировал приток средств в инвестирующие в Россию фонды
EFPR зафиксировал приток средств в инвестирующие в Россию фонды за неделю по 2 февраля
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Чистый приток в инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 2 февраля составил 10 миллионов долларов против оттока в 20 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.
BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
"Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые притоки в размере 10 миллионов долларов против оттока в 20 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.
https://1prime.ru/world/20220204/835977810.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.