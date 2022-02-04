МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России и главное таможенное управление КНР подписали протокол о взаимном признании статуса уполномоченного экономического оператора (УЭО) – этот документ позволит упростить и ускорить торговые операции между российскими и китайскими компаниями с низкой категорией риска, сообщила в пятницу ФТС. Путин анонсировал новый контракт с Китаем на поставку газа

"Федеральная таможенная служба и главное таможенное управление Китайской Народной Республики подписали Протокол о взаимном признании статуса уполномоченного экономического оператора (УЭО). Документ скрепили подписями руководитель ФТС России Владимир Булавин и руководитель главного таможенного управления Китайской Народной Республики Ни Юэфэн", — говорится в сообщении.

Компании, которые имеют статус УЭО и входят в специальный реестр, имеют право пользоваться упрощенным порядком оформления грузов при пересечении границ государств, входящих в ЕАЭС. Такие компании относятся к низкой категории рисков и пользуются доверием среди таможенных органов.

В ФТС отметили, что протокол стал первым международным договором подобного рода, в рамках его реализации таможенные ведомства двух стран будут обмениваться необходимой информацией об организациях, имеющих в России и Китае статус УЭО, которые благодаря этому смогут воспользоваться специальными упрощениями на этапе таможенного декларирования и выпуска товаров при прямых поставках между ними.

"Такой формат таможенного сотрудничества придаст дополнительный импульс углублению торгово-экономических связей России и Китая", — говорится в сообщении.

Подписание документа приурочено к российско-китайскому саммиту, который состоится в Пекине по случаю визита президента России Владимира Путина в Китай на открытие XXIV Зимних Олимпийских игр.