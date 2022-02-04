МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "безобразными" угрозы Лондона ввести санкции против собственности российского бизнеса в Великобритании.

"Это безобразные заявления, мы слышали… ", — сказала Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, под такие санкции может попасть любая российская компания, потому что "она зарегистрирована, она принадлежит к России".

Подобный шаг вызовет очередной виток напряженности, не послужит нормализации двусторонних отношений РФ и Британии, считает представитель МИД России. Кроме того, новые санкции "подрывают собственную инвестиционную привлекательность" Британии и угрожают крупному бизнесу страны. Стало известно, чего опасаются в Британии от санкций против России

Россия в случае необходимости ответит на такие меры, но будет определяться по ситуации, подчеркнула Захарова.

"Если анонсированные санкции будут вот так огульно распространяться на любые российские компании, <…> наша ответная реакция последует", — сказала она.