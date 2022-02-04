МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Обозреватель агентства Bloomberg пишет о финансовой крепости, которую Россия смогла выстроить за последние несколько лет. По мнению авторов статьи, это позволит пережить новые западные санкции без особых потерь.

"Шаги против России, которые обсуждает администрация Байдена со своими союзниками, могут повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию, однако они не способны спровоцировать падение показателей, как в 2014 году", — считают в агентстве.

Властям России удалось нарастить резервы и свести госдолг к одному из самых низких показателей среди основных мировых экономик. Помимо этого, Кремль смог добиться профицита бюджета.

Также финансовые власти страны все больше сокращают зависимость от доллара. Основные сбережения удалось перевести в другие виды валют, как и внешнеторговые расчеты. В частности, в китайский юань. По мнению собеседников агентства, только самые экстремальные сценарии новых санкций остановят рост экономики страны.