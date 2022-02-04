МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Вашингтон угрозами санкций стремится подвинуть Россию на рынках углеводородов и вооружений, считает президент ИМЭМО Александр Дынкин. МИД назвал "безобразными" угрозы Лондона ввести санкции против бизнеса

"Американцы метят прежде всего именно в эти сектора, чтобы при помощи недобросовестной конкуренции улучшить свои позиции", — заявил он.

По его словам, современная политическая культура в Соединенных Штатах оставляет желать лучшего.

"Неудивительно, что Вашингтон устроил сегодня своего рода чемпионат, кто предложит наиболее крутые антироссийские санкции?", — отметил эксперт.

По подсчетам ИМЭМО, санкции отбирают у России 0,7% ВВП. "Молодые ребята <…> придумали жаргонное определение — independence tax – налог на независимость. Россия платит этот налог, чтобы оставаться независимой в политическом и в экономическом отношении", — подчеркнул Дынкин.

Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Россия такие планы отрицает.