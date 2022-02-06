БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев — ПРАЙМ. Аргентина присоединится к инициативе Китая "Один пояс — один путь", сообщила в пресс-службе президента Аргентины. В Аргентине назвали возможные направления сотрудничества с Россией

Об этом президент Аргентины Альберто Фернандес договорился с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе своего визита в Китай.

Кроме того, Пекин инвестирует более 23 миллиардов долларов на реализацию различных проектов в Аргентине. Страны подписали 13 документов о сотрудничестве, в том числе в области цифровой экономики, технологий, сельского хозяйства, образования и СМИ. добавляется в сообщении.