МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Японский электронный гигант Toshiba Corporation разделится на две компании вместо трех, как планировалось ранее, сообщила компания. Чистая прибыль Sony за первые 9 месяцев фингода снизилась на 20%

"Toshiba объявила о своем намерении разделить компанию на две самостоятельные компании вместо трех, как было объявлено ранее", — говорится в релизе. В ноябре Toshiba сообщала о намерении разделиться на три части: Infrastructure Service Co, Device Co. и Toshiba, которая владела бы долей в Kioxia Holdings Corporation (KHC) и Toshiba Tec Corporation.

Теперь же компания решила, что доля в KHC будет принадлежать подразделению Infrastructure Service Co. Оно же будет отвечать за инфраструктурные системы и решения, цифровые решения, а также за аккумуляторные батареи. Device Co. будет развивать сектор силовых полупроводников, электронных устройств и хранилищ, жестких дисков большой емкости и аналоговых интегральных схем.

Разделение планируется завершить во второй половине 2023 финансового года. Финансовый год корпорация рассчитывает с апреля по март. Совет директоров Toshiba решил, что разделение на две компании будет самым быстрым и действенным способом обеспечить устойчивый рост прибыли и повысить акционерную стоимость.

Кроме того, в рамках процесса стратегической реорганизации Toshiba продаст компании Carrier свою долю в их совместном предприятии Toshiba Carrier Corporation примерно за 100 миллиардов иен (около 867 миллионов долларов). Компания также думает о продаже Toshiba Elevator and Building Systems Corporation и Toshiba Lighting & Technology Corporation.

Toshiba Corporation, основанная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов. Штат компании превышает 118 тысяч человек.