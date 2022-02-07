МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Еще в начале текущего пандемического кризиса многие предсказывали, что после того, как его медицинский аспект отойдет на второй план, этот кризис превратится в опасный и разорительный экономический кризис, который сотрясет мир. Он будет губителен, буквально смертоносен для простого народа, рабочего класса, а вот правящей элите беспокоиться будет нечего. Как и ожидалось, пандемия помогла еще больше разбогатеть самым богатым: они более чем в два раза преумножил свои миллиарды. Об этом в своей статье пишет колумнист хорватского издания Advance, в переводе ИноСМИ.

Масштабный экзистенциальный кризис сотрясет мир, и грядет он рука об руку с ростом цен на энергоносители. Как и во всех случаях, например, когда речь идет об инфляции, дефиците, перебоях в логистических поставках, пандемия — одна из причин, но не единственная, отмечает он. Эксперты дали прогноз, на сколько хватит газа в ПХГ Европы

Например, инфляция, которая сейчас резко растет в США, что крайне негативно скажется на жизни в Европе. Основная причина — это то, что американцы без остановки печатают доллары. На протяжении нескольких десятилетий в этом "не видели проблемы" (хотя она есть), а точнее с тех пор, как американский доллар, резервная мировая валюта, перестал быть чем-то обеспечен (ранее он был обеспечен золотом), кроме как верой в то, что США останутся ведущей державой мира.

Пандемия и проблемы, с ней связанные, в том числе, например, нынешняя острая нехватка работников почти во всех секторах из-за болезни или изоляции ввиду быстрого распространения омикрона, — это лишь катализаторы для тех проблем, которые накопились прежде, пишет автор хорватского издания. Рано или поздно они дали бы о себе знать всему миру, но теперь удар будет куда сильнее, поскольку времени для адаптации не остается.

Также в последнее время много говорят о том, что Европе предстоит сильное подорожание разных услуг и товаров, начиная с парикмахерских салонов и автосервисов и заканчивая мясом и дровами. Рост цен в некоторых сегментах уже заметен, но подобное анонсирование "серьезного удорожания" теперь превратится в своего рода самоcбывающееся пророчество. Нужно понимать ход мыслей коммерсантов: прогнозируемое удорожание для многих из них — более чем весомый аргумент для того, чтобы поднять цены, отмечает автор Advance.

Но зачем взвинчивать цены, если потребители больше не могут платить, задает вопрос колумнист Advance. Продавцы будут исходить из предположения, что покупатели все же могут себе еще что-то позволить. Например, в эти пандемические годы часто писали и говорили о том, что многие люди накопили значительные суммы, так как не могли тратить деньги на путешествия и тому подобную роскошь. Это близко к действительности, однако процент таких граждан намного ниже, чем предполагается. Тем не менее "ходят слухи", что у людей "водятся денежки", и это подпитывает ощущение, что цены можно поднять. Правда, данный расчет может быть катастрофически ошибочным, поскольку в нем не учитываются все те, кто сейчас едва сводит концы с концами. СМИ: Европа может выбрать Нигерию поставщиком газа вместо России

Издание задается вопросом, планируют ли государства каким-то образом спасти собственный народ, заморозив цены на основные продукты, или предприняв аналогичные шаги. Скорее всего, они сделают это только тогда, когда почувствуют, что уже рукой подать до революции или восстаний, а в противном случае вряд ли. На самом деле сейчас мы наблюдаем за тем, как Европа сама вяжет себя по рукам и ногам и бросается в бездну. Качество жизни тесно связано с одним из основных ресурсов — энергией, а Европа отвергает свою энергетическую безопасность ради каких-то целей и интересов, которые даже ее собственными и не являются, подытожило издание.