МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В Европейском союзе опасаются, что менее подготовлены к последствиям возможных санкций против России, чем Москва. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Ранее Евросоюз отметил, что может ввести серьезные дополнительные экономические санкции в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины.

"Политики опасаются, что ЕС менее подготовлен, чем Москва, где стратегия президента Владимира Путина "Россия-крепость" направлена на то, чтобы помочь стране выдержать любые более глубокие санкции",- сообщает газета.

Согласно информации издания, Россия является крупнейшим поставщиком энергии в ЕС. Около 40% импорта природного газа в ЕС и почти треть импорта сырой нефти приходится на Россию. Нефть на максимуме: вырастет ли следом и рубль

Financial Times процитировала слова главного экономиста Capital Economics по Европе Эндрю Кеннингема, который заявил, что в случае конфликта цены на газ "могут легко подняться" до пика декабря 2021 в 180 евро за мегаватт-час, а нормирование электроэнергии "может подтолкнуть экономику к рецессии". Также он добавил, что "у Европы нет замены российскому газу".

Старший аналитик по нефти и газу компании BCS Global Markets Рональд Смит, в свою очередь, сказал, что "российское газовое оружие" слишком мощно, чтобы его когда-либо можно было использовать или, если уж на то пошло, даже упоминать напрямую в переговорах по тому или иному разногласию между странами".

Отмечается, что европейские нефтяные группы, такие как BP, Total и Shell, могут столкнуться с тем, что их совместным предприятиям в России будет нанесен значительный ущерб, если будут введены новые санкции.

Согласно данным издания, Россия поставляет около 40% мирового палладия, который используется в автомобилях для сокращения вредных выбросов, и около 30% титана, который имеет решающее значение для аэрокосмической промышленности. Так, европейская компания Airbus получает около половины своего титана из России.

Помимо этого, что отключение России от международных платежных систем или ограничение ее доступа к долларам США, "ударит по контрагентам в Европе", пишет издание.