МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Евросоюз подготовил письмо России с предложением продолжить переговоры по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию издания Politico.

Данное послание станет коллективным ответом на предложения, полученные от Москвы. Подпись под ним поставил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В документе говорится, что ЕС вместе с НАТО готовы продолжать диалог с Кремлем по "безопасности для всех". В документе также отмечается, что несогласия сторон необходимо разрешить дипломатическим путем, в качестве площадок для этого предлагаются ОБСЕ и Совет Россия — НАТО.

Напомним, что в последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные обвинения и подчеркивали, что они используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.