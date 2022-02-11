МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Санкции стран Запада против России должны были сломить Кремль, однако вышло все наоборот, пишет китайское издание "Хуаньцю шибао".

Добиться такого результата России помогла политика импортозамещения, которую власти закрепили как стратегию национальной безопасности, считают авторы статьи.

В ходе разработки такой доктрины Россией ее многочисленные этапы были связаны со сферой атомной энергетики, с пищевой, оборонной и фармацевтической промышленностью. Именно они имеют ключевое значение для национальной безопасности. Также стратегическое значение имеют информационная, аэрокосмическая, биотехнологическая отрасли.

Стратегия предполагает сочетание локализации на своей территории производства и экспортоориентированности. В то же время традиционные средства защиты торговой деятельности страны, например, квоты, тарифная защита и система двойного валютного курса, практически не задействованы.

Из-за этих шагов властей достигнута почти полная автономность и безопасность военно-промышленного комплекса РФ, считают в китайском издании. Удалось достичь значительный прогресс в импортозамещении в таких областях сложного и высокоточного производства, как лекарства и медицинское оборудование, электрооборудование, химическое оборудование, станки и лабораторное оборудование.