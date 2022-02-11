МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. По всему миру страны с высоким уровнем доходов граждан могут понести более ощутимые потери из-за вводимых ограничительных мер на фоне пандемии, пишет "Коммерсант" со ссылкой на аналитиков Всемирного банка (ВБ). Китайские СМИ: Россия защитила себя от санкций Запада

По мнению экспертов, мировую экономику ждет ослабление в долгосрочной перспективе.

По данным издания, развитые страны с большей вероятностью могут столкнуться с ослаблением экономики. Причина: вводимые из-за коронавируса ограничения в школах. Бедные экономики окажутся под меньшим влиянием этого фактора.

Аналитики Всемирного банка считают, что причина кроется в более сложной структурой среднего образования и более высокой отдачей от него в экономику богатых стран.

Представители банка считают также, что нужно прекратить практику локдаунов: человеческий капитал получает от нее слишком большой ущерб.

Аналитики в своей работе "Потеря потенциального школьного образования и трудового опыта на фоне пандемии" объясняют, как школьные локдауны приводят к снижению доходов населения в будущем.

Эксперты изучили данные по домохозяйствам 145 стран и смоделировали несколько сценариев развития событий с учетом:

закрытия образовательных учреждений,



проблем на рынке труда,



потери потенциальных знаний и опыта.

Негативный сценарий предусматривает, что через 40 лет после пандемии ВВП стран с высоким уровнем дохода будет на 4,2% ниже, чем он был бы без локдаунов.

У стран со средним доходом разрыв оказался 2,6%, у бедных — лишь 0,8%.

Специалисты учитывали и временной фактор: дети в развитых странах ходят в школу примерно 13 лет. В средних странах — около восьми лет, а в бедных — еще меньше.

В заключении ВБ пишет, что через десять лет мировой ВВП понесет значительные потери из-за утраченных в богатых странах потенциальных знаний и опыта. Более бедные государства могут быть затронуты этим кризисом в перспективе.