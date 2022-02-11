МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден заявил о нестабильной ситуации на Украине и призвал всех американцев "немедленно покинуть" страну, пишет CNN.

Однако глава США отметил: страна не намерена направлять американские войска для проведения эвакуации. Президент особо отметил: если на Украине возникнет военный конфликт между Россией и США, это будет "мировая война".

Байден призвал находящихся на территории Украины граждан США немедленно покинуть эту страну, он предупредил, что обстановка в регионе "может быстро дойти до безумия".

"Американские граждане должны уехать немедленно", — отметил Байден в интервью Лестеру Холту из NBC News.

От затронул в этой беседе и Россию: по его мнению, Кремль сосредоточил войска на границе с Украиной.

"Мы имеем дело не с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из крупнейших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и обстановка может быстро дойти до безумия", — отметил Байден.

Во время беседы он заявил, что нет таких обстоятельств, которые бы заставили его как президента направить войска для спасения американцев, пытающихся выехать с Украины. Позже он добавил: "Когда американцы и русские станут стрелять друг в друга, начнется мировая война".

Он подчеркнул: даже если президент России Владимир Путин "достаточно глуп, чтобы вторгнуться, он достаточно умен, чтобы не делать… ничего такого, что негативно отразится на американских гражданах".