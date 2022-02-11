МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции на военной базе Михаила Когэлничану в Румынии заявил о своей уверенности в сохранении риска вооруженного конфликта в Европе, при этом, по его словам, полной уверенности в неизбежности военного конфликта у него нет. CNN: Байден ждет "безумную" ситуацию на Украине

"Существует реальный риск, так как мы продолжаем наблюдать усиление военного присутствия близ Украины и на ее территории. Есть риск нового вооруженного конфликта в Европе. Число российских военных продолжает возрастать", — отметил генсек.

В то же время Столтенберг признал: полной уверенности в неизбежности такого военного конфликта нет.

Напомним, что накануне, в четверг, генсек НАТО сообщил о рассматривании альянсом возможности размещения боевых групп на Черном море в Румынии.

"Мы уже усилили наше присутствие, но рассматриваем возможность дальнейшего усиления, включая размещение боевых групп в Румынии, но не только, а также в других странах региона Черного моря", — сказал он.

Столтенберг также заявил сегодня, что решение по усилению альянса на восточном направлении на долгосрочной основе ожидается весной 2022 года.

"Мы рассматриваем возможность усиления этого фланга нашего альянса на более долгосрочной основе. Это включает размещение боевых групп в Румынии и других странах региона Черного моря. Это будет обсуждаться на следующей встрече министрами обороны. Я ожидаю, что министры согласятся приступить к планированию, определению масштабов, характера, деталей того, как размещать боевые группы и какие именно подразделения. Окончательное решение, как я ожидаю, может быть принято весной", — сказал он на пресс-конференции на военной базе Михаила Когэлничану в Румынии.