МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Совместное заявление президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзинпина стало началом "новой эры" в мировом порядке, пишет американское издание The New Yorker.

Запад уверен: Москва и Пекин объединяются для противостояния странам Европы и США. Однако будет ли это равноправное партнерство или как изменится баланс сил: Россия станет "послушной" в руках Пекина, — задается вопросом автор статьи.

В рамках всеобъемлющего долгосрочного соглашения Путин и Си — два наиболее могущественных автократа — бросили вызов нынешнему военно-политическому порядку. В частности, отмечает издание, на прошлой неделе надевшие похожие фиолетовые галстуки президенты провозгласили "новую эру" в мировом порядке, или, как минимум, "в краткосрочной перспективе одобрили территориальные амбиции друг друга на Украине и Тайване".

"Два наиболее могущественных автократа обнародовали всеобъемлющее долгосрочное соглашение, которое также бросает вызов Соединенным Штатам как глобальной державе, НАТО — как краеугольному камню международной безопасности, а либеральной демократии — как глобальному эталону. "Дружба между двумя государствами не имеет границ, — гласит коммюнике, опубликованное после встречи двух лидеров накануне церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине. — В сотрудничестве нет никаких „запретных" зон", — переводит текст статьи ИноСМИ.

Соглашения между Москвой и Пекином, в том числе договор о дружбе от 2001 года, отличались возвышенной риторикой. Но она угасла и благополучно канула в Лету.

Но новое детализированное соглашение на пять тысяч слов выходит за рамки набора избитых клише, считает директор Института Киссинджера по американо-китайским отношениям Роберт Дейли. И хотя формально союзу стран вроде НАТО такое соглашение не соответствует, тем не менее, оно отражает наиболее продуманную демонстрацию солидарности за всю историю.

"Речь идет об обещании бок о бок противостоять Америке и Западу как в идеологическом, так и в военном отношении. Это заявление можно рассматривать как начало второй холодной войны", — подчеркнул Дейли.

Но на фоне напряженности на границе России с Европой и агрессии Китая по отношению к Тайваню выбор момента для публикации коммюнике и его прозрачность "дадут историкам конкретное событие-ориентир", пишет автор статьи.