МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Американское издание Washington Post пишет об очередном звонке президента США Джо Байдена Российскому лидеру Владимиру Путину. В его ходе Байден снова грозил Путину карами за никак не наступающее вторжение на Украину. Читатели издания выражают опасения о возникновении нового "железного занавеса". Госдеп приказал сотрудникам американского посольства покинуть Украину

Большая часть сотрудников посольства США эвакуирована из Киева на фоне растущих опасений по поводу вторжения России.

Президент США в ходе часового разговора в субботу, 12 февраля, предупредил Путина о "быстрых и серьезных последствиях" в случае, если Россия нападет на Украину. Этот разговор состоялся, когда большая часть персонала посольства США в Киеве (Украина) уже начала эвакуацию на фоне усиливающихся предупреждений о том, что Москва может начать немедленное наступление.

"Президент Байден ясно дал понять, что, если Россия предпримет новое вторжение в Украину, Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами ответят решительно и возложат на Россию быстрые и серьезные издержки", — заявляет официальный Белый дом, — "Он повторил, что дальнейшее вторжение России в Украину вызовет массовые человеческие страдания и ухудшит положение России".

На опасениях неминуемого конфликта все большее число стран призвали своих граждан покинуть Украину, а Вашингтон и Лондон начали отзывать небольшие группы военнослужащих, которые находились на Украине для проведения обучения местных военных, переводит текст статьи ИноСМИ.

Россия отрицает предупреждения Белого дома о том, что Москва стоит на грани нападения на Украину. Кремль обвиняет Запад в истерии и распространении дезинформации, несмотря на то, что российские войска продолжают проводить крупные учения у границ Украины, но в субботу Россия подтвердила сообщения СМИ о том, что она выводит из Украины свой собственный дипломатический персонал. Причина — возможные провокации со стороны киевского режима и третьих стран.

Читателей The Washington Post не оставила равнодушными эта статья и они оставили много комментариев под текстом, вот некоторые из них:

"Что что, шутка? Великобритания и Франция ведут переговоры с Россией по отдельности, как и Соединенные Штаты. А Германия? Она стоит вне игрового поля, сняв шляпу, и пьет пиво", — отмечает в своем комментарии Project Wildfire.

"А зачем мы окружаем Россию своими войсками и ракетами?", — задается вопросом комментатор Bruce K.

"Всем привет! Я был в России в 2011 году до того, как Путин вернулся к власти. Русские люди прекрасны! Такой дружелюбный народ. Я думаю, что проблема была в Билле Клинтоне. США должны были сделать гораздо больше для восстановления экономики России после распада Советского Союза, но сделали очень мало. Это была не процветающая демократия с ядерным оружием, а криминальное сообщество с ядерным оружием. Российскому народу нужно было помочь. И были абсолютно очевидными пути, по которым это можно было сделать, но Клинтон с треском провалился. Никто об этом не говорит, но, по моему мнению, это была самая большая ошибка во внешней политике США (я не претендую на экспертность, я просто диванный дипломат, как и многие остальные)", — отметил пользователь T-Rexx.

"Тогда республиканцы контролировали и палату представителей, и Сенат. Позор им! Точно так же, как они прос…али Афганистан!", — пишет Get Real.

"Как бы то ни было, Байден выглядит как слабый жалкий дурак…", — сетует Time to use the25th.

"У меня есть друзья в России, друзья, которых я приобрел 30 лет назад после распада Советского Союза. Я так переживаю за них и за всех русских людей. Они не заслуживают того, что с ними делает Путин. И у них нет другого способа дать отпор, кроме открытой революции. Железный занавес снова возникнет. Это разбивает мое сердце", — пишет юзер Anniesue1.

"Байден является действующим президентом уже более года. Так что хватит болтать о Трампе. У Обамы/Байдена было множество возможностей разрядить ситуацию на Украине и в Афганистане. Обама не сделал ни того, ни другого вместе с Байденом. Запомните это!", — заявил Harry-Truman-Was Great.