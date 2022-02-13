БЕРЛИН, 13 фев — ПРАЙМ. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник обвинил Берлин в лицемерии после сообщений СМИ о поставках в 2020 году товаров двойного назначения на 366 миллионов евро из Германии в Россию.

Берлин отказывается поставлять Киеву оружие "для самообороны против российского военного наступления", однако отправленные в РФ товары двойного назначения могут использоваться для производства вооружения, написал Мельник в Twitter.

"И это несмотря на санкции ЕС!!" — подчеркнул он.

РФ выражает обеспокоенность продолжающейся милитаризацией Украины. Директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук не исключил, что часть поставляемого на Украину оружия может уходить на чёрный рынок