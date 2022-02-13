МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Правительство Украины выступает за политико-дипломатическое урегулирование возникшего конфликта и не намерены поддаваться на провокации, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. На что будут смотреть американские трейдеры на следующей неделе

"Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем подвергаться провокациям… Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый главный враг — это паника", — цитирует президента Украины сайт его офиса.

Во время разговора стороны обсудили ситуацию с безопасностью, а также обменялись мнениями и оценками по вопросу последних международных переговоров и контактов со стратегическими партнерами.

"Президент Украины отметил важность объединения и координации политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности… Президент Украины также заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля. Отдельное внимание было уделено повышению оборонной и финансовой устойчивости Украины на фоне текущих вызовов и дальнейшего практического взаимодействия с Евросоюзом", — отмечают в офисе.

Помимо этого президент Украины поблагодарил Мишеля за решение Евросоюза о предоставлении пакета макрофинансовой помощи его стране.

Он также отметил необходимость определения четких перспектив со стороны ЕС по вопросу полноправного членства страны в объединении стран.