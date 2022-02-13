ВАШИНГТОН, 13 фев — ПРАЙМ. США составляют списки российских экономических элит для применения к ним санкций в случае эскалации на Украине, заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Вашингтон не смог назвать дату "вторжения" России на Украину

Меры включают ограничение на передвижение по миру и расходование личных средств, лица из санкционного списка "не смогут свободно путешествовать и свободно тратить", уточнил он в интервью телекомпании CNN и добавил, что ограничения затронут окружение президента РФ Владимира Путина.

В случае вторжения "пакет потенциальных экономических последствий" ударит по "многим из этих олигархов", подчеркнул он.

Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Россия такие планы отрицает.