2022-02-13T17:32:00+03:00
2022-02-13T17:39:52+03:00
2022-02-13T17:32:00+03:00
2022
https://1prime.ru/world/20220213/836055134.html
Вашингтон не смог назвать дату "вторжения" России на Украину
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Белый дом не может точно предсказать дату начала войны на Украине, признал советник американского президента по набезопасности Джейк Салливан. "Мы… находимся в таком периоде,... ПРАЙМ, 13.02.2022
экономика, мировая экономика, новости, сша, россия, украина
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/36/833923693.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/36/833923693.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/36/833923692.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/36/833923692.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/36/833923680.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/36/833923680.jpg
https://1prime.ru/world/20220213/836054973.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 13 фев — ПРАЙМ. Белый дом не может точно предсказать дату начала войны на Украине, признал советник американского президента по набезопасности Джейк Салливан.
"Мы… находимся в таком периоде, когда… крупная военная операция может быть начата Россией на Украине в любой день", — заявил он в интервью телекомпании CNN.
По словам Салливана, вторжение может произойти во время Олимпиады в Пекине или после нее. "Или, такое все еще возможно, Россия может избрать путь дипломатии", — добавил он.
Ранее Вашингтон называл датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.