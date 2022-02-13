ВАШИНГТОН, 13 фев — ПРАЙМ. Белый дом не может точно предсказать дату начала войны на Украине, признал советник американского президента по набезопасности Джейк Салливан. США составляют списки экономических элит России для введения санкций

"Мы… находимся в таком периоде, когда… крупная военная операция может быть начата Россией на Украине в любой день", — заявил он в интервью телекомпании CNN.

По словам Салливана, вторжение может произойти во время Олимпиады в Пекине или после нее. "Или, такое все еще возможно, Россия может избрать путь дипломатии", — добавил он.

Ранее Вашингтон называл датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.