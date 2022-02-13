ВАШИНГТОН, 13 фев — ПРАЙМ. Белый дом не может точно предсказать дату начала войны на Украине, признал советник американского президента по набезопасности Джейк Салливан.

Флаг США

США составляют списки экономических элит России для введения санкций

"Мы… находимся в таком периоде, когда… крупная военная операция может быть начата Россией на Украине в любой день", — заявил он в интервью телекомпании CNN.

По словам Салливана, вторжение может произойти во время Олимпиады в Пекине или после нее. "Или, такое все еще возможно, Россия может избрать путь дипломатии", — добавил он.

Ранее Вашингтон называл датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.