МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Проводимая западными средствами массовой информации пропагандистская кампания о мнимом российском "вторжении на Украину" играет на руку только Соединенным Штата Америки, пишет китайский англоязычный портал CGTN.

"Запад кричит о поддержке Киева. Но его пропагандистская машина делает из страны жертву. США, напротив, больше всех выигрывают от нагнетания напряженности в регионе. <…> США отчаянно нуждаются в войне", — отмечают авторы статьи.

По их мнению, это связано в том числе с фразой президента Украины Владимира Зеленского, которую он произнес 28 января в ходе пресс-конференции для иностранных СМИ.

Напомним, что тогда украинский лидер обвинил журналистов в создании ненужной паники, напомнив, что по улицам городов Украины не маршируют войска и не ездят танки. Авторы материала в китайском издании считают, что эскалация конфликта вокруг ситуации на Украине увеличит влияние Белого дома в Восточной Европе, и как следствие сплотит разобщенных союзников по блоку НАТО против единой вымышленной "российской угрозы".

Однако сами по себе масштабные спекуляции на эту тему в СМИ стран Запада только приносят ущерб украинской экономике. Страна становится менее привлекательной для иностранных инвесторов, подытожили авторы портала.