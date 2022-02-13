МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 14 февраля, совершит сразу два рабочих визита. Сначала он посетит столицу Украины Киев, а затем отправится в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает агентство Reuters, в ходе беседы с Путиным Шольц заявит о единой позиции западных стран в вопросе Украины, а также предупредит о "болезненных санкциях" в случае российской агрессии.

Источник агентства в правительстве Германии сообщил также, что наращивание российских войск на границе с Украиной может быть расценено только как угроза, именно это намерен заявить канцлер Шольц на встрече с Путиным в Москве.

"Он подчеркнет, что мы не только готовы к диалогу, но и настаиваем на деэксалации и прекращении наращивания войск, которое можно интерпретировать только как угрозу", — подчеркнул источник.

По данным Reuters, канцлер посоветует Путину не недооценивать единство позиции Запада по ситуации вокруг Украины, как и готовность ввести против Кремля "болезненные санкции" в случае вторжения в соседнюю страну.

По словам источника, Берлин пока не ожидает конкретных результатов от переговоров Шольца и Путина, однако надеется получить более детальное представление о намерениях Москвы в отношении Украины. Поездка Шольца в Москву, считает собеседник, не является попыткой предотвратить войну. Это часть дипломатических усилий по решению российско-украинского кризиса.

Что касается поездки на Украину, то в Киеве, по словам источника, Шольц обсудит вопросы стабилизации экономики страны.