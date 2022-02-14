МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Цены на продовольствие, которые, наряду со стоимостью энергоносителей, стали одной из ключевых причин высокой инфляции в большинстве стран в 2021 году, будут оставаться высокими в течение текущего года, такое мнение РИА Новости высказал аналитик Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Арчил Иманишвили. В России зафиксируют цены на ритуальные услуги

"Инфляция в большинстве стран, включая Россию, обусловлена главным образом ростом мировых цен на продовольствие и энергоносители. Если этот процесс будет продолжаться, то он отразится на инфляции во многих странах, в том числе и в России. Согласно прогнозу МВФ, цены на эти товары на международных рынках в текущем году будут умеренными. Это значит, что они не будут расти во всех странах, включая Россию. Но последствия прошлогоднего ценового скачка продолжат влиять на инфляцию, поэтому цены на продовольствие останутся высокими и в 2022 году", — сказал он.

В 2021 году международные цены на ключевые продовольственные товары, такие как пшеница, сахар, масла, мясо, выросли в диапазоне 35-50%. Эти международные тренды, по словам эксперта, повлияли на внутренние цены в России, где продовольственные товары подорожали на 12% за год, а цены в транспортном секторе выросли на 11%, в основном за счёт роста цен на топливо.

Аналитик напомнил, что с начала 2021 года потребительские цены росли высокими темпами как в странах с развитой, так и с развивающейся экономикой. "Страны-члены ЧБТР не являются исключением из глобальных тенденций и в последнее время столкнулись с резким ростом инфляции. Однако, ее уровень и причины существенно различаются", — сказал он.

Самый высокий уровень инфляции в черноморском регионе в 2021 году был зафиксирован в Турции — 36%. Эксперты связывают это с проводимой в стране мягкой денежно-кредитной политикой. Самая низкая инфляция среди стран-членов ЧБТР зафиксирована в Албании, где она составила 4%. При этом в большинстве стран черноморского региона инфляция по итогам прошлого года составила двузначную цифру.

Официальный уровень инфляции в России достиг 8,4% к концу 2021 года, увеличившись на 3,5 процентного пункта за год. Основными причинами роста инфляции в России, по словам Иманишвили, были в первую очередь глобальные факторы.

ЧБТР — международная финансовая организация, учрежденная правительствами Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, России, Румынии, Турции и Украины. Штаб-квартира находится в Салониках (Греция).