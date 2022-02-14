МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. США потеряли статус мирового гегемона из-за курса на интервенцию в другие страны, написал обозреватель Род Дреер в статье для издания American Conservative. Об этом сообщает Lenta.ru. Бывший шпион рассказал об уязвимом месте американцев

По его мнению, Соединенные Штаты истощили себя в "бессмысленных" военных конфликтах в Ираке и Афганистане. "Теперь мы должны жить с последствиями неправильного выбора, который мы тогда сделали, и никакое хвастовство, и выдача желаемого за действительность не могут изменить ситуацию", — заявил Дреер.

Он подчеркнул, что Вашингтону никто не давал права "быть единоличным арбитром в международных отношениях", и отметил, что американским гражданам претит мысль, что Россия — "старый враг времен холодной войны" — помыкает США, "но в глубине души никто не хочет войны".

Россия защищает свои геополитические интересы на собственной границе, и Соединенные Штаты не могут рисковать началом Третьей мировой войны из-за Украины, написал обозреватель.

При этом он считает, что сегодня Россия сильнее, чем была тогда, а США, наоборот, стали слабее, причем в основном из-за собственной же глупости.

"Что это за мировой порядок, который позволяет Соединенным Штатам определять, что могут, а что не могут делать другие страны?", — задается вопросом обозреватель.