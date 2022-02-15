МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Ученые Венского института международных экономических исследований представили два вероятных сценария "вторжения" России на Украину и их последствия, сообщает РБК. Глава Госсовета Италии заявил о сложности введения санкций против России

Согласно базовому сценарию, "вторжение" будет иметь ограниченный характер и затронет лишь юго-восточные регионы Украины. В этом случае Запад может ввести против России сравнительно мягкие санкции, включая ограничения в отношении банковского сектора и госдолга на вторичном рынке.

При этом, как считают австрийские ученые, страны Запада будут более активно оказывать помощь Украине.

Вместе с тем, на взгляд экспертов, события могут развиваться и по неблагоприятному сценарию, согласно которому возможно "гарантированное взаимное уничтожение" экономик России и государств Евросоюза.

Прогнозируется, что при полномасштабном вторжении Запад введет против России "ядерные" санкции. И самой жесткой мерой станет запрет на поставки нефти и газа из России и отказ от ввода "Северного потока-2". Но это, по мнению ученых, приведет к стремительной инфляции и мировой рецессии.