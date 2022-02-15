МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. В последние годы на политической арене "смещается баланс сил" в пользу могущественных противников Вашингтона, заявил в статье для The American Conservative старший советник президентов США Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен. Об этом пишут "Известия". США переносят свое посольство из Киева во Львов

"У нас было все и сразу. Мы были "незаменимой державой". Мы глядели в будущее. Мы навязывали свою "доброжелательную гегемонию" остальному человечеству. И наконец, создавая "новый мировой порядок", последовательно ввязались в войны <…>. Поступая таким образом, мы истекали кровью, отвлекались, истощали себя и раскалывались", — пишет Бьюкенен.

Он считает, что США нажили себе сильных геополитических оппонентов, включая Россию и Китай, с которыми Америка не способна бороться одновременно.

По его словам, "американская гегемония" оказалась под ударом повсюду: в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, в Восточной Азии.

"Общее у противников Америки одно: они хотят нас убрать из своих регионов", — заключил экс-советник.

При этом Бьюкенен уверен, что США в конце концов будут вынуждены согласиться с предложениями России по гарантиям безопасности, в результате чего "ни Грузию, ни Украину не пригласят в НАТО, несмотря на политику открытых дверей альянса".

Он отметил, что расстановка сил в мире постоянно меняется, а "противники Америки" становятся все более сильными и в то же время "стремятся ослабить Вашингтон".