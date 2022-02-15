МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Саркастическое замечание президента Украины Владимира Зеленского о "вторжении" России вызвало настоящее смятение на рынках. Шутка политика стала причиной целой волны панических распродаж. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Напомним, что речь здесь идет о фразе Зеленского о том, что Россия "нападет" на Украину 16 февраля. Это высказывание стало причиной того, что на нью-йоркской бирже индекс S&P 500 рухнул на 1,2%, а нефть подскочила до отметки 95 долларов за баррель. Назван продукт, способный быстро понизить уровень сахара в крови

Чуть позже акции немного подросли в цене, а цены на нефть опустились ниже 95 долларов, причем волна затронула не только акции — в результате выросла доходность американских казначейских облигаций.

Также подскочили вверх японская иена и швейцарский франк. Они опередили большую часть валют Большой десятки. Подрос и курс доллара.

"Это был сумасшедший день после сумасшедшей недели. На рынках царит нервозность", — рассказал изданию основатель Tallbacken Capital Advisors Майкл Первс.

Позднее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пояснил, что заявление украинского лидера нужно воспринимать как иронию, а украинские власти скептически относятся к "конкретным датам" нападения, называемым СМИ.

Автор Bloomberg подчеркнул, что резкие колебания уже стали привычными для рынков в этом году. Инвесторы стремятся закладывать в цены целый ряд рисков, среди которых и инфляция, и появление "Омикрон"-штамма и обстановка в Европе.