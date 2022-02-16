МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Более 30 конгрессменов-республиканцев внесли в сенат новый законопроект о санкциях в отношении РФ из-за кризиса вокруг Украины, он предполагает немедленную остановку проекта российского газопровода "Северный поток 2", говорится в документе, обнародованном во вторник на сайте сенатского комитета по иностранным делам. Байден рассказал, как санкции против России повлияют на США

Как говорится в описании к документу, который одобрили более половины от общего числа республиканцев в сенате, новый проект санкций призван "предоставить критически важную и необходимую поддержку Украине в целях самозащиты и сдержать сегодняшнюю агрессию со стороны России, параллельно возлагая тяжелые последствия на Москву за нынешнюю и, вероятно, будущую агрессию против Украины".

По мнению одного из авторов законопроекта — сенатора от штата Айдахо Джима Риша — Россия еще не совершила "военного вторжения" на Украину, однако "располагает в своем арсенале и другими средствами, которые могут причинить ущерб украинской и европейской безопасности". Подобные заявления и приписываемые планы по эскалации вокруг Украины Россия категорически отрицает.

"Новый законопроект подразумевает принятие немедленных мер по перманентной остановке "Северного потока 2" и направляет мощный сдерживающий сигнал, возлагает на Россию большие экономические и военные расходы, а также укрепляет союзников и партнеров США, поддерживает Украину посредством выделения новых полномочий, средств и инструментов", — указал Риш, чьи слова приводятся на сайте сенатского комитета.

Новый проект санкций предполагает "немедленную остановку" реализации проекта газопровода "Северный поток 2", а также, в случае гипотетического вторжения на Украину, "введение санкций против него без предоставления исключения" из них. Кроме того, республиканцы призывают ввести рестрикции в отношении крупных российских банков, а также вторичные санкции — в отношении банков, которые сотрудничают с ними.

Помимо этого, законопроект подразумевает введение санкций против высокопоставленных членов российского правительства до начала предполагаемой агрессии Москвы против Киева. Также на фоне текущего кризиса вокруг Украины республиканцы предлагают выделить ей дополнительные 500 миллионов долларов, в том числе 250 миллионов долларов в качестве "чрезвычайного финансирования". Предполагается, что 100 миллионов долларов из этого пакета пойдут на оказание экстренной военной помощи, что включает средства противовоздушной обороны, противотанковые и противокорабельные вооружения.

В документе содержится тезис о создании Фонда сопротивления Украины, который призван помочь Киеву "противостоять попыткам России подчинить или оккупировать любую новую территорию". Кроме того, законопроект утверждает новые полномочия для американской администрации в части военной помощи для Украины и удваивает финансирование военных учений США в Европе.

Автор "матери всех санкций" против России глава сенатского комитета по иностранным делам демократ Роберт Менендес уже раскритиковал республиканцев за то, что они "отказались пойти по пути консенсуса" и представили самостоятельный проект вместо того, чтобы попытаться проработать данную инициативу совместно с конгрессменами-демократами.

Администрация президента США Джо Байдена неоднократно подчеркивала, что не намерена вводить превентивные санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине, отмечая, что в таком случае они потеряют свой "сдерживающий" эффект. Республиканцы неоднократно выражали несогласие с этим тезисом, настаивая на том, чтобы рестрикции в отношении России были введены немедленно.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.