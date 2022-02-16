МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Президент Бразилии Жаир Болсонару в рамках визита в Москву, несмотря на давление США, постарается найти новых экономических партнеров среди российских бизнесменов и поддержать политический вес в глазах международного сообщества. Об этом говорят эксперты, опрошенные РИА Новости.

Сообщается, что В среду Болсонару проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а затем встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиными. Он также примет участие во встрече с российскими и бразильскими предпринимателями. В рамках визита президента также запланирована первая встреча глав МИД и Минобороны двух стран в формате "2+2". Bloomberg: сарказм украинского лидера вызвал панику на рынках

"(Для Болсонару) провести визит — значит продемонстрировать независимость Бразилии. Это визит для развития торговых связей", — отметил РИА Новости профессор по международным отношениям Папского католического университета Рио-де-Жанейро Паулу Сержиу Вробель.

ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Профессор Фернанду Бранколи, в свою очередь, уверен, что "этот визит имеет и внутреннее значение. Отчасти решение ехать должно быть связано с тем, что в последнее время Болсонару был очень изолирован. После ухода (экс-президента США Дональда) Трампа (чьим большим поклонником и партнером он был — ред.) ни один международный лидер не захотел сделать с ним совместное фото".

Для бразильского президента это возможность показать, что у него есть поддержка на мировой арене, что его принимают как лидера, заслуживающего уважение, считает эксперт.

Болсонару, принявший приглашение Путина, в последнее время подвергался сильному давлению со стороны США, которые настаивали на отмене визита, о чем сообщали местные СМИ и что подтверждали официальные лица.

"(США) не хотят, чтобы Бразилия сближалась с Россией… Регион относительно изолирован от больших конфликтов и немного слаб с геополитической точки зрения, поэтому США используют свое влияние на Американском континенте. Нет силы в Америке, которая могла бы затмить США", — сказал профессор международных отношений Федерального университета Сан-Паулу Жозе Алешандри Алтаиди Ажи.

Отмечается и то, что визит Болсонару совпал с обострением ситуации вокруг Украины, поэтому отговорить президента от поездки в Москву хотели не только США, но и некоторые бразильские политики. Так, двумя днями ранее глава МИД Бразилии Карлус Алберту Франса пообщался с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и обсудил безопасность на украинских границах.

Что же касается самого Болсонару, то он подчеркнул, что не собирается поднимать тему Украины на переговорах с Путиным, а его основной задачей является обсуждение вопросов энергетики, обороны и сельского хозяйства.

ВОЗМОЖНАЯ ОБОРОНА

Профессор Леонарду Пас Невис полагает, что именно желание Бразилии сотрудничать с НАТО может ограничить Болсонару на переговорах с Россией по вопросам обороны. "Могут быть ограничения" во время встречи, заявил он РИА Новости.

Это отчасти признавал и вице-президент страны Антониу Гамилтон Моурау. Названы приложения, которые могут воровать ваши личные данные

С 2013 года Россия и Бразилия вели переговоры о поставке зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1" в Бразилию, однако подписание контракта неоднократно откладывалось. Среди причин задержек назывались недостаток финансирования и внутренние политические проблемы в южноамериканской стране.

Профессор международных отношений Папского католического университета Рио-де-Жанейро Моника Эрс отметил, что Бразилия и Россия имеют возможности для расширения сотрудничества в сфере обороны.

"Нужно будет посмотреть, о каком оборудовании можно вести речь, а о каком нет, но в сфере обороны есть возможности усилить сотрудничество", — отметила эксперт.

СИЛА В АПК

Все эксперты отмечают, что у России и Бразилии есть большие шансы укрепить взаимодействие в экономической сфере.

"Треть всей торговли России с Латинской Америкой приходится на Бразилию. Это наш ключевой партнер в регионе. Конечно, пандемия и ограничительные меры по всему миру стали причиной спада товарооборота с Бразилией в 2020 году, когда он снизился на 13% — до 4 миллиардов долларов, но уже в 2021 году мы преодолели этот кризис, и товарооборот вырос на 90% — до 7,5 миллиарда долларов, это абсолютный рекорд", — считает глава совета предпринимателей России и Бразилии и гендиректор компании "Фосагро" Андрей Гурьев.

Основной статьей российского экспорта в Бразилию являются минеральные удобрения, они составляют около 10 миллионов тонн, из них "Фосагро" поставляет около 1,6 миллиона тонн.

Вопрос увеличения поставок удобрений является довольно острым для Бразилии. Доля России на рынке удобрений латиноамериканской страны составляет около 20%. В ноябре прошлого года Россию посетила министр сельского хозяйства Тереза Кристина да Коста, чтобы обсудить увеличение поставок удобрений в Бразилию.

"Мы рассчитываем поддерживать достигнутые темпы поставок удобрений, а также изучаем возможности их увеличения. АПК продолжит быть локомотивом увеличения товарооборота России и Бразилии", — сказал Гурьев журналистам.

Замглавы Россельхознадзора Константин Савенков на заседании совета предпринимателей обеих стран сообщил, что 2021 год по объему поставок животноводческой и растениеводческой продукции из Бразилии в Россию превысил 1,5 миллиарда долларов.

"Мы видим увеличение динамики поставок мясной продукции — в январе 2022 года они увеличились почти на 50%", — подчеркнул он, добавив, что сегодня более 230 бразильских предприятий имеют право поставлять продукцию в Россию. Кроме того, в текущем году будут проведены инспекции новых компаний.

Вместе с тем Россия заинтересована в диверсификации взаимных поставок и выравнивании торгового баланса. РФ уже добилась права экспортировать в Бразилию рыбную продукцию, одно предприятие аттестовано поставлять говядину. "Сейчас мы завершаем процедуры и надеемся, что в ближайшее время мы получим право на поставку мяса птицы", — отметил Савенков.

Кроме того, Россия заинтересована в увеличении поставок зерна на бразильский рынок.

ОТ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ДО ФАРМАЦЕВТИКИ

"Точкой роста может стать сотрудничество в области железнодорожного транспорта. РЖД рассматривается возможность участия в проекте строительства железной дороги в штате Парана, а также в иных отраслевых проектах", — сообщил замглавы экономического развития Владимир Ильичев на заседании совета предпринимателей России и Бразилии.

Весьма перспективно взаимодействие и в области освоения космического пространства. "На территории Бразилии уже работают три наземные станции ГЛОНАСС. В настоящее время Роскосмос вместе с Бразильским космическим агентством ведет проработку вопроса о размещении еще двух дополнительных станций в штатах Парана и Рондония", — отметил замминистра. СМИ: США не устраивает позиция Германии по санкциям против России

"Видим значительные перспективы в области изучения и использования атомной энергии. "Росатом" поставляет уран для медицинских и промышленных нужд, на базе российских вузов проводится подготовка кадров для атомной отрасли Бразилии. Нами также прорабатывается участие российской стороны в достройке АЭС "Ангра-3". Рассчитываем на расширение сотрудничества с бразильскими компаниями в нефтегазовом и строительном секторах", — сказал Ильичев.

Глава отдела международного развития компании "Герофарм" Ирина Емченко считает, что большим потенциалом обладает кооперация и в фармацевтической отрасли.

"Мы с большим оптимизмом смотрим на рынок Бразилии в части поставок инсулинов. В стране около 10% населения страдают сахарным диабетом, а на рынке инсулинов доминируют американские и европейские компании. Важно развивать локальное производство, на этом основан наш диалог с компанией União Química. Бразилия может стать хабом для всей Латинской Америки", — сказала она на заседании совета, который прошел на полях визита Болсонару в Москву.