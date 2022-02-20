МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Немецкий канцлер Олаф Шольц отверг призывы президента Украины Владимира Зеленского о введении новых санкций против России "прямо сейчас". Немецкий политик аргументировал это тем, что Москва не должна "точно" знать, как отреагирует Запад на ее поведение, рассказал он в интервью CNBC. Китайские СМИ назвали кризис на Украине "первой серией сериала"

Политик добавил: союзники намерены найти мирный способ урегулировать нарастающую напряженность.

Ранее в субботу, 19 февраля, канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг призывы немедленного введения санкций против России.

После ежегодной Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Шольц заявил, что союзники стран Запада "хорошо подготовлены" к тому, чтобы быстро отреагировать и ввести санкции против России. Это произойдет, если она все же вторгнется на территорию Украины.

"Мы хотим избежать такой ситуации <…> Мы хотим двигаться в таком направлении, где у мира есть шанс", — заявил канцлер.

Шольц особо отметил, что западные союзники "хорошо подготовлены" к тому, чтобы ввести санкции против России и сделать это быстро в случае вторжения на Украину.

Но он подчеркнул: этот вариант необходимо рассматривать как крайнюю меру. Сейчас же нужно надеяться, что сторонам удастся найти мирный способ урегулировать сложившееся положение.

"Лучше сказать, что мы сделаем это тогда, вместо того чтобы делать это сейчас, потому что мы хотим избежать такой ситуации. Мы хотим двигаться в таком направлении, где у мира есть шанс", — отметил он.