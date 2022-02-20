ПАРИЖ, 20 фев — ПРАЙМ. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон договорились в ближайшие часы организовать встречу рабочей группы для прекращения огня на Украине, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Разведка ДНР добыла план наступления Киева

Путин и Макрон провели телефонные переговоры, которые продлились 1 час 45 минут. Лидеры обсудили развитие ситуации в Донбассе.

Согласно данным издания, Макрон и Путин условились предпринять все меры для деэскалации и сохранения мира, а также договорились провести интенсивную дипломатическую работу.