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Россия и Франция созовут рабочую группу для прекращения огня на Украине
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон договорились в ближайшие часы организовать встречу рабочей группы для прекращения огня на Украине, сообщает агентство... ПРАЙМ, 20.02.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПАРИЖ, 20 фев — ПРАЙМ. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон договорились в ближайшие часы организовать встречу рабочей группы для прекращения огня на Украине, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Путин и Макрон
провели телефонные переговоры, которые продлились 1 час 45 минут. Лидеры обсудили развитие ситуации в Донбассе.
Согласно данным издания, Макрон и Путин условились предпринять все меры для деэскалации и сохранения мира, а также договорились провести интенсивную дипломатическую работу.