МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. В ближайшие дни в США ожидают, что на территории Донбасса основные развернутся события на грани войны и мира. По мнению авторов хорватского издания Advance, серьёзные провокации возможны в течение уже этой недели.

Автор рассказал о двух причинах, по которым президент США Джо Байден не хочет деэскалации на Украине.

"Еще два дня назад ситуация выглядела совсем не так, как сейчас. Россия заявляла, что выводит войска. Мы видели кадры, как танки грузят на составы, и некоторых зарубежных руководителей даже переполнял "осторожный оптимизм". Однако такие кризисы, как нынешний, не меняют своего хода, пока кто-нибудь из главных действующих лиц того не пожелает. Россия, будучи одним из двух основных игроков, похоже, попыталась изменить ход событий два дня назад", — пишет автор.

Трудно сказать, отмечает издание, действительно ли происходил отвод войск. Для этого нужно иметь собственные источники на границе Украины и России (или Белоруссии) или хотя бы частным спутником на орбите.

Так как нет ни того, ни другого, можно заключить, что в словах Кремля в какой-то мере сочеталась правда с вымыслом, считает издание.

"Сегодня мы уже видим последствия и реакцию на заявление России об отводе войск. Откровеннее всех отреагировали Соединенные Штаты, второй важнейший игрок в этом кризисе. Вашингтон прямо обвинил Россию в том, что она все выдумала, что никакого отвода войск не производится и что, напротив, к границе с Украиной стягиваются дополнительные силы… Американский президент Джо Байден неумолим". — переводит статью ИноСМИ.

В коротком интервью с прессой Байден решительно отверг всякую возможность отвода войск Россией. Он также заявил, что Москва стягивает новые силы, планируя нападение, которое "должно начаться "со дня на день".

Автор задается вопросом: почему Байден, Блинкен и другие высокопоставленные американские политики столь резко отвергают мысль о том, что российские войска, возможно, действительно отходят от украинских границ? Ведь Байден мог бы просто дипломатично заявить, что еще не может с уверенностью сказать, отводятся ли российские силы или нет.

Но делать шаг к снижению напряженности он явно не хочет.

Есть всего две возможные причины, почему Байден не хочет деэскалации, отмечает хорватское издание.

Первая: возможно, он действительно располагает конкретной информацией от разведки, по донесениям которой российские власти отправляют дополнительные войска к границе. В таком случае совершенно понятно, почему он забил тревогу и пытается предотвратить неожиданное нападение. Хотя вряд ли кто-то из видных игроков, НАТО или украинская армия, сейчас готов расслабиться только потому, что Москва что-то там сообщила.

Вторая причина: Байден вообще не знает, выводятся ли российские войска или стягиваются, но он понимает, что должен обострять нынешний кризис, поскольку сейчас он соответствует американским геополитическим интересам.