БРЮССЕЛЬ, 21 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предложит министрам ЕС приступить к принятию ряда санкций в отношении России. Украина и Бельгия обсудили запуск антироссийских санкций

"Мы считаем, что есть веские и легитимные причины ввести некоторые санкции уже сейчас", — сказал он перед началом заседания в Брюсселе Совета глав МИД стран Евросоюза.

По словам Кулебы, такой шаг даст Москве сигнал, что эскалация на Украине с ее стороны неприемлема.

При этом глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что выступает против введения санкций против РФ "заранее". "Санкции — это реакция, своего рода наказание, их нельзя и не следует вводить заранее", — сказал он по прибытии на саммит глав МИД ЕС в Брюсселе. СМИ узнали о планах США ввести финансовые санкции против России

Кроме того, министр призвал не оглашать заранее детали санкционного пакета.

Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Россия такие планы отрицает.

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