МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения новом санкционном списке, который подготавливает Белый дом.
Западные СМИ со ссылкой на источники ранее сообщили, что администрация США подготовила санкции в отношении РФ, которые запрещают американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских банков.
"Пока не приняты решения и не опубликованы документы, комментировать чрезвычайно сложно", — заявил Песков.
Кроме того, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, Москве известно о подготовке Вашингтоном "новых и новых санкций в отношении России".
"Но конкретное субстантивное наполнение этих санкций постоянно меняется, изо дня в день", — добавил он.
Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Россия такие планы отрицает.