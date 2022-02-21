МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения новом санкционном списке, который подготавливает Белый дом. Киев хочет начать введение антироссийских санкций

Западные СМИ со ссылкой на источники ранее сообщили, что администрация США подготовила санкции в отношении РФ, которые запрещают американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских банков.

"Пока не приняты решения и не опубликованы документы, комментировать чрезвычайно сложно", — заявил Песков.

Кроме того, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, Москве известно о подготовке Вашингтоном "новых и новых санкций в отношении России".

"Но конкретное субстантивное наполнение этих санкций постоянно меняется, изо дня в день", — добавил он.

Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Россия такие планы отрицает.

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