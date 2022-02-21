МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Офис президента Украины Владимира Зеленского оценивает спекулятивное давление на валютный рынок страны из-за сообщений о вторжении в $1,5-2 млрд. Как сообщает "РБК-Украина", при этом безвозвратные потери составляют $2-3 млрд в месяц, рассказал заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма.

"Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации $2-3 млрд в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс… это порядка $1,5-2 млрд", — цитирует издание чиновника.

Шурма также заявил, что ежемесячные потери в $2-3 млрд будут сохраняться до тех пор, пока "уровень стресса" на Украине будет таким же. Если ситуация стабилизируется, то потери могут уменьшиться.

"На сегодняшний день бюджет выглядит таким образом, что он полностью закрывается за счет сотрудничества с международными финансовыми организациями",- рассказал глава офиса Зеленского и добавил, что сейчас Киев и Всемирный банк обсуждают новую программу льготного финансирования $500-700 миллионов по энергетической "зеленой" трансформации экономики страны.