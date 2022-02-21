МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в феврале вырос до 55,8 пункта с 52,3 пункта в январе, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали роста показателя лишь до 52,7 пункта. Таким образом, показатель достиг пятимесячного максимума.

В том числе индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, вырос до 55,8 пункта с 51,1 пункта в январе, аналитики ожидали показатель на уровне в 52 пункта.

При этом композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, вырос до шестимесячного максимума в 56,2 пункта с январского уровня в 53,8 пункта. Аналитики ожидали роста показателя до 54,3 пункта. PMI сферы услуг Германии вырос до 56,6 пункта с 52,2 пункта в январе, прогноз составлял 53 пункта.

Кроме того, композитный индекс деловой активности во Франции, по предварительной оценке, вырос в феврале до восьмимесячного максимума в 57,4 пункта с уровня января в 52,7 пункта. PMI страны в сфере услуг увеличился до 57,9 пункта с 53,1 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост показателей до 53,1 и 53,6 пункта соответственно.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.