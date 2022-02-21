КИШИНЕВ, 21 фев — ПРАЙМ. Молдавии грозит риск дефолта, считает экс-президент республики Игорь Додон. В Молдавии не исключили разрыв "Газпромом" контракта с "Молдовагазом"

Это связано с рекордным объемом внешних займов, которые планирует правительство страны для возврата долгов и погашения процентов по взятым ранее кредитам, уточнил он.

"Долг правительства стремительно растет, а риски дефолта становятся реальностью для Молдавии", — написал Додон в своем Telegram-канале.

Экс-президент раскритиковал текущую политику власти республики, подчеркнув, что она стремится компенсировать отсутствие стимулирующей экономической политики, роста бюджетных доходов и активизации секторов экономики "беспрецедентными кредитами" на сумму около 962 миллионов долларов.

"Нам придется платить за это много лет, еще и под большие проценты. Эта власть скоро уйдет, но ее некомпетентность и ошибки, совершенные за последние месяцы, дорого нам обходятся", — отметил он.