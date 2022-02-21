МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден, соглашаясь в принципе на встречу на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным, стремится к победе во внешней политике. Однако, пишет CNN, американский лидер принимает на себя огромные политические и стратегические риски, они могут с легкостью обернуться неприятными последствиями для Америки. The Atlantic: это Путин делает Америку великой снова

Последнее согласие Байдена на встречу с Путиным, пусть пока еще предварительное, было достигнуто после прошедших выходных, которые телеканал называет днями "бешеной дипломатии". США необнократно заявляли в последние дни о скором вторжении России на территорию Украины.

Однако сомнения в том, что встреча, организованная при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона, когда-либо состоится, все еще остаются. Вашингтон заявил в воскресенье: Америка будет действовать только в том случае, "если вторжение не произойдет".

Успех переговоров зависит от результатов переговоров между госсекретарем Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым на этой неделе. Эта встреча, напоминает телеканал, в том числе зависит от условия, что войска РФ больше не вторгнутся на Украину.

"Блинкен и Лавров продолжат обсуждение, если вторжение к тому времени не начнется — и в этом случае все отменяется", — заявил телеканалу чиновник Кейтлан Коллинз.

Пока ни расписание, ни место проведения какого-либо саммита на уровне президентов не установлены. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что если Россия все равно решит вторгнуться в Украину, США введут "быстрые и серьезные последствия".

Крайнее недоверие, разделяемое всеми сторонами конфликта — Россией, Украиной и странами Запада — означает, что этот дипломатический прорыв будет висеть на волоске.