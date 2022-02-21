МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. ДНР нужна финансовая и военная помощь России, заявил в эфире Telegram-канала "Соловьев.live" представитель народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. Басурин: Киев начал реализацию плана по вторжению в Донбасс

По его словам, республике требуется помощь по разным направлениям. "Но самое главное на данный момент — моральная поддержка", — добавил Басурин.

Ситуация в Донбассе накалилась в минувшие выходные. В ДНР заявили, что их разведка сумела добыть план украинской наступательной операции, согласно которому украинские войска за 5 суток должны занять весь Донбасс.

Украинские силовики продолжают обстрелы, в том числе из артиллерии и минометов.

В воскресенье утром ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского, в результате боя погибли несколько мирных граждан.

Два снаряда разорвались на территории РФ в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.

С пятницы 18 февраля продолжается эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Россию. По последним данным, границу РФ пересекло уже около 61 тысячи беженцев с Донбасса.