Посол рассказал о нежелании Берлина вводить антироссийские санкции
НЕМЦЫ НЕ ХОТЕЛИ БЫ ВВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ, НЕСМОТРЯ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ИСТЕБЛИШМЕНТА СТРАНЫ — ПОСОЛ РФ В БЕРЛИНЕ
https://1prime.ru/world/20220221/836117800.html
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НЕМЦЫ НЕ ХОТЕЛИ БЫ ВВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ, НЕСМОТРЯ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ИСТЕБЛИШМЕНТА СТРАНЫ — ПОСОЛ РФ В БЕРЛИНЕ
https://1prime.ru/world/20220221/836117800.html
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