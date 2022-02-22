МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и республикой, сообщает корреспондент РИА Новости. Эксперт предупредил о рисках для авиапрома в случае введения санкций

Все 87 присутствующих депутатов ДНР в ходе чрезвычайного пленарного заседания парламента проголосовали за принятие соответствующего документа.

Народный совет Луганской народной республики (ЛНР) принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛНР, сообщает корреспондент РИА Новости.

За проголосовали все присутствующие в зале 46 депутатов. Всего в совете 50 мест.

Напомним, что накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после обращения Путин в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в этих регионах вооруженными силами России.