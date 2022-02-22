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2022
https://1prime.ru/world/20220222/836132205.html
СМИ раскрыли возможный список санкций Евросоюза против России
Мировая экономика
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Санкции Евросоюза против России могут включать в себя ограниченный список лиц и компаний, запрет на добычу полезных ископаемых и на торговлю с ДНР и ЛНР. Об этом во вторник... ПРАЙМ, 22.02.2022
экономика, новости, мировая экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Санкции Евросоюза против России могут включать в себя ограниченный список лиц и компаний, запрет на добычу полезных ископаемых и на торговлю с ДНР и ЛНР. Об этом во вторник сообщает агентство Блумберг.
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