МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Санкции Евросоюза против России могут включать в себя ограниченный список лиц и компаний, запрет на добычу полезных ископаемых и на торговлю с ДНР и ЛНР. Об этом во вторник сообщает агентство Блумберг.

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