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2022-02-22T12:40:00+03:00

2022

https://1prime.ru/world/20220222/836132205.html

СМИ раскрыли возможный список санкций Евросоюза против России

Мировая экономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Санкции Евросоюза против России могут включать в себя ограниченный список лиц и компаний, запрет на добычу полезных ископаемых и на торговлю с ДНР и ЛНР. Об этом во вторник... ПРАЙМ, 22.02.2022

экономика, новости, мировая экономика

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60