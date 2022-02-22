МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ.Европейский Союз раскрыл детали разрабатываемых санкций в отношении России в связи с признанием ДНР и ЛНР, которые будут представлены вечером во вторник, 22 февраля.
Согласно заявлению, ограничения могут затронуть банки, финансирующие деятельность на территории ЛНР и ДНР, включая "военную".
Кроме того, ЕС хочет ограничить доступ России на рынки капиталов Евросоюза.
Санкционный пакет также предусматривает меры в отношении торговли Москвы с ЛНР и ДНР.
Евросоюз готов в дальнейшем при изменении ситуации расширить новые санкции, говорится в заявлении.
Вечером в понедельник, 21 февраля, президент РФ подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после того, как их лидеры обратились к нему с соответствующими просьбами.
Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и республикой.
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