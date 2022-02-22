МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Европейский Союз раскрыл детали разрабатываемых санкций в отношении России в связи с признанием ДНР и ЛНР, которые будут представлены вечером во вторник, 22 февраля. Еврокомиссия уточнила, кого затронут новые антироссийские санкции

Согласно заявлению, ограничения могут затронуть банки, финансирующие деятельность на территории ЛНР и ДНР, включая "военную".

Кроме того, ЕС хочет ограничить доступ России на рынки капиталов Евросоюза.

Санкционный пакет также предусматривает меры в отношении торговли Москвы с ЛНР и ДНР.

Евросоюз готов в дальнейшем при изменении ситуации расширить новые санкции, говорится в заявлении. Россия не боится санкций за признание ДНР и ЛНР

Вечером в понедельник, 21 февраля, президент РФ подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после того, как их лидеры обратились к нему с соответствующими просьбами.

Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и республикой.