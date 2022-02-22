ЛОНДОН, 22 фев — ПРАЙМ. Великобритания вводит санкции в отношении пяти российских банков, заявил премьер страны Борис Джонсон. ЕС сделал заявление по санкциям против России

В частности, Лондон замораживает активы Банка "Россия", Промсвязьбанка, Генбанка, Черноморского банка развития и реконструкции, Индустриального сберегательного банка, следует из опубликованного документа.

Кроме того, Британия вводит санкции против Геннадия Тимченко, а также Игоря и Бориса Ротенбергов: их активы будут заморожены, а самим бизнесменам ограничат въезд в страну.

Джонсон подчеркнул, что Лондон поддерживает решение Германии остановить сертификацию "Северного потока-2" и продолжит военную поддержку Украины. Вместе с тем Британия продолжит искать дипломатическое решение украинского кризиса. СМИ: США введут санкции против России в ближайшие часы

Вечером в понедельник, 21 февраля, президент РФ подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после того, как их лидеры обратились к нему с соответствующими просьбами.

Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и республикой