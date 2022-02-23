МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Эксперты инвестиционного банка Goldman Sachs заявили о возможном падении фондового рынка США и индекса S&P 500 на 6% по отношению к уровню на момент закрытия торгов 18 февраля. Наиболее сильно, по мнению аналитиков, потеряют в цене активы компаний Японии и Европы. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на информагентство Bloomberg. Фондовые индексы США снизились на фоне геополитической напряженности

По расчетам Goldman Sachs, снижение курса рубля на 10% приведет к росту нефтяных цен на 13%. Вместе с тем при самом пессимистичном сценарии акций европейских и японских компаний снизятся примерно на 9%, а курс евро к доллару — на 2%.

На фоне обострения ситуации в Донбассе трейдеры стали активно продавать акции и покупать облигации, чтобы снизить риски.

"В январе напряженность в отношениях между Россией и Украиной влияла в основном на местные активы, но в феврале ее последствия начали сказываться и на глобальных активах", — объясняют в Goldman Sachs и при этом отмечают, что при возникновении открытого военного конфликта экономические риски увеличатся.

В то же время прогнозируется, что при деэскалации российская валюта укрепится, американские акции вырастут примерно на 6% процентов, а доходность облигаций увеличится.

"Мы сейчас ждем санкций против России со стороны Запада, которые повысят финансовую нестабильность на мировых рынках. Затем в качестве ответной меры будут сокращены поставки газа в Европу, из-за чего начнется резкий рост цен на него, который скажется на спросе и вызовет рост инфляции", — заключает аналитик IG Markets Ltd. Кайл Родда.