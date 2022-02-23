МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Москва и Пекин на фоне ужесточения западных антироссийских санкций могут изучить и использовать целый комплекс мер для углубления двустороннего финансового сотрудничества. Это будет включать в себя наращивание объема расчетов в юанях, прямые трансграничные операции между финансовыми учреждениями, а также включение юаня в политику диверсификации валютных резервов России. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на комментарий научного сотрудника аналитического центра "Тайхэ" Оу Янжуя.

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Ранее Вашингтон объявил о первых санкциях против Москвы из-за эскалации вокруг Украины — двух банков с их многочисленными дочерними структурами, суверенного долга и пяти "представителей элит" страны. Также гражданам США запретили торговые, инвестиционные и финансовые операции с Донецкой и Луганской народными республиками, чью независимость признала Россия.

В тот же день вторник главы МИД ЕС согласовали решение о введении первой части санкций за признание ЛНР и ДНР. Более того: под ограничительными мерами окажутся депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости — всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в список дополнительно попадут 27 физлиц и организаций.

"Вопрос замещения обсуждается в контексте нынешнего ужесточения финансовых санкций, прошло восемь лет с 2014 года, и России, несмотря на блокаду западных санкций, удалось сохранить умеренные темпы экономического роста и уровень торговли, так как она унаследовала от Советского Союза относительно комплексную систему, преимущества которой также усилились в условиях подобной "осады", — сказал Янжуй.

Рассуждая о том, насколько КНР может заменить для России европейский рынок капитала, аналитик подчеркнул, что, основываясь на концепции "беспрецедентных отношений сотрудничества" и в соответствии с интересами обеих сторон, Китай должен активно исследовать и использовать окно возможностей как минимум в трех аспектах для развития финансового сотрудничества с Россией в условиях, когда западные экономические санкции усиливаются.

В качестве первого аспекта он назвал расчеты в юанях в промышленной и энергетической сферах, и в том числе использование цифрового юаня для отдельных категорий основных товаров.

"Исходя из текущей ситуации, когда Россия не имеет валютных резервов в долларах, а политическая конфронтация нарастает день ото дня, (следует – ред.) обсудить дружественное предложение о включении юаня в политику диверсификации валютных резервов России, прямые трансграничные операции между финансовыми учреждениями, своп-линию рубль-юань и другие взаимовыгодные процессы", — объяснил Янжуй.

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Во-вторых, по мнению эксперта, сторонам следует стимулировать частный сектор и зоны свободной торговли, чтобы развивать торгово-экономическую и культурную деятельность в северо-восточных районах Китая и на Дальнем Востоке России, тем самым повышая жизнеспособность регионов и эффективно дополняя китайскую стратегию "двойной циркуляции", которая заключается в развитии с опорой на внутренний рынок при взаимной стимуляции внутреннего и внешнего рынков.

Третьим важным аспектом Янжуй считает изучение возможности "перекрестного инвестирования суверенных фондов, реализации взаимодополняемости ресурсов, углубления инициативы "Один пояс, один путь", а также создать механизмы долгосрочного сотрудничества".